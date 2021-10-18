  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта

"У нас с ним есть контракт. Мы продолжили [сотрудничество], просто на других условиях, на других процентах. Мы с ним советуемся, что делать дальше, он прослушивает песни. То есть он – как ангел-хранитель моего проекта", – заявила она.

Артистка отметила, что все заработанные деньги вкладывает в свое развитие.

"Поэтому я пока что не вижу заработка на руках", – резюмировала певица.

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Видео: Світське життя / YouTube