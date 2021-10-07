  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом

"Я однозначно влюблена, но сказать, что есть абсолютная гармония и я уверена в завтрашнем дне и что все стабильно и классно, не могу", заявила она.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.
В отношениях с музыкантом Егором Глебом певица родила сына Даниэля (2013). Пара рассталась после трех лет гражданского брака.
В июне 2021 года певица рассказала, что состоит в отношениях с новым бойфрендом. Пара вместе отдыхала на Бали.