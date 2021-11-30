"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте

Это платье облегающего фасона, на пуговицах и с откровенным декольте, обнажающем плечи и грудь.

"Улыбайтесь! Неделя только началась!" – написала телеведущая.

Она предложила по утрам смотреть программу "Ранок з "Україною", на телеканале "Украина", ведущей которой она является.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Наша розовая фея!" – прокомментировала подписчица lilia.rebrik_fan.