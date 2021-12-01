Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино

В письме заявили, что Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953-го по 1986 годы, роль которого исполнил голливудский актер Аль Пачино, и другие члены семьи изображены в фильме негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру.

"Это по-человечески очень больно и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд. (...) Семья Гуччи оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа", – отметили в письме.

Наследники Гуччи раскритиковали также образ Патриции Реджани, отбывшей 18 лет в тюрьме за заказное убийство в 1995 году своего бывшего мужа, наследника дома Гуччи Маурицио Гуччи. Ее роль воплотила американская певица и актриса Леди Гага.

В письме говорится, что Реджани не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре.

"Не может быть ничего более далекого от истины", – говорится в обращении.