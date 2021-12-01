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01 декабря, 2021
 
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Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино

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Леди Гага и Аль Пачино воплотили на экране драматическую историю супругов
Леди Гага и Аль Пачино воплотили на экране драматическую историю супругов
Фото: ladygaga / Instagram

Наследники основателя модного дома Gucci, убитого Маурицио Гуччи возмутились, что в фильме британского режиссера Ридли Скотта "Дом Gucci" их семью изобразили неподобающим образом. Претензии изложили в открытом письме, опубликованном 30 ноября итальянским агентством ANSA.

В письме заявили, что Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953-го по 1986 годы, роль которого исполнил голливудский актер Аль Пачино, и другие члены семьи изображены в фильме негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру.

"Это по-человечески очень больно и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд. (...) Семья Гуччи оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа", – отметили в письме.

Наследники Гуччи раскритиковали также образ Патриции Реджани, отбывшей 18 лет в тюрьме за заказное убийство в 1995 году своего бывшего мужа, наследника дома Гуччи Маурицио Гуччи. Ее роль воплотила американская певица и актриса Леди Гага.

В письме говорится, что Реджани не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре.

"Не может быть ничего более далекого от истины", – говорится в обращении.

Контекст:

Режиссер картины – Ридли Скотт, сценарист – Роберто Бентивенья. Производством занималась студия MGM. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

В центре сюжета история жизни и насильственной смерти итальянского дизайнера Маурицио Гуччи. Он – внук основателя бренда Gucci, Гуччио Гуччи и сын Рудольфо Гуччи. Был застрелен в 1995 году по заказу своей супруги, которая не простила ему измену. В основе ленты – биографический роман Сары Гей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийств, безумия, гламура и жадности".

Теги: фильм, Голливуд, режиссер, Ридли Скотт, актер, Леди Гага, семья, актриса, певица, Gucci, Аль Пачино, Маурицио Гуччи
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