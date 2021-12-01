Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино

В письме заявили, что Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953-го по 1986 годы, роль которого исполнил голливудский актер Аль Пачино, и другие члены семьи изображены в фильме негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру.
"Это по-человечески очень больно и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд. (...) Семья Гуччи оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа", – отметили в письме.
Наследники Гуччи раскритиковали также образ Патриции Реджани, отбывшей 18 лет в тюрьме за заказное убийство в 1995 году своего бывшего мужа, наследника дома Гуччи Маурицио Гуччи. Ее роль воплотила американская певица и актриса Леди Гага.
В письме говорится, что Реджани не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре.
"Не может быть ничего более далекого от истины", – говорится в обращении.
Режиссер картины – Ридли Скотт, сценарист – Роберто Бентивенья. Производством занималась студия MGM. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.
В центре сюжета история жизни и насильственной смерти итальянского дизайнера Маурицио Гуччи. Он – внук основателя бренда Gucci, Гуччио Гуччи и сын Рудольфо Гуччи. Был застрелен в 1995 году по заказу своей супруги, которая не простила ему измену. В основе ленты – биографический роман Сары Гей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийств, безумия, гламура и жадности".