"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку

Певица позировала, выставив пятую точку к объективу.

"Живя для себя, прикоснись к небу", – процитировали исполнительницу в подписи к снимку.

"Орешек – класс!" – прокомментировал подписчик alekseiefimov556.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.