Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
Новости

"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рианна: Живя для себя, прикоснись к небу
Рианна: Живя для себя, прикоснись к небу
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-транице американской певицы Рианны в Instagram 2 декабря опубликовали фото, на котором она запечатлена в желтом комплекте белья из прозрачной ткани.

Певица позировала, выставив пятую точку к объективу.

"Живя для себя, прикоснись к небу", – процитировали исполнительницу в подписи к снимку.

"Орешек – класс!" – прокомментировал подписчик alekseiefimov556.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: фигура, Рианна, певица, грудь, белье, ягодицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
"Орешек класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку
  Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке
  Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке
"Телки огонь!", "Зарядка для хвоста". Потап обнародовал горячие ролики с девушками
"Телки – огонь!", "Зарядка для хвоста". Потап обнародовал горячие ролики с девушками
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS