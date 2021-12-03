"Телки – огонь!", "Зарядка для хвоста". Потап обнародовал горячие ролики с девушками

Потап: Хлоп! Принимайте участие! Это весело и полезно для суставов! Фото: realpotap / Instagram

Потап призвал подписчиков присоединяться к флешмобу, по правилам которого нужно снять короткий танцевальный ролик с резким поворотом головы в финале

"Хлоп! Принимайте участие! Это весело и полезно для суставов!" – написал он.

В подборку, опубликованную Потапом, вошли два ролика, в которых танцуют группы девушек, а также видео с участием самого рэпера и группы Mozgi и танцовщицы Лизы Русиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Телки – огонь!" – прокомментировал подписчик _ya.ros.

"Зарядка для хвоста", – отметил sasha_nazorey.