"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле

"В творческом процессе нет границ", – написала она.

"Взгляд так и притягивает к себе. То ли дьяволица, то ли очаровательная ведьма, но рога придают определенный шарм, так и хочется окунуться во всю эту сказку", – отреагировали поклонники.

"Вот это фотографии! Демоны проснулись, но при этом они очень даже сексуальные и жаждут ласки", – написали фолловеры.

"Красивая, манящая и очень сексуальная", – оценили образ артистки полписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)