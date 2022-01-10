"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле

"В творческом процессе нет границ", – написала она.
"Взгляд так и притягивает к себе. То ли дьяволица, то ли очаровательная ведьма, но рога придают определенный шарм, так и хочется окунуться во всю эту сказку", – отреагировали поклонники.
"Вот это фотографии! Демоны проснулись, но при этом они очень даже сексуальные и жаждут ласки", – написали фолловеры.
"Красивая, манящая и очень сексуальная", – оценили образ артистки полписчики.
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Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.