Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
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40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера

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Спирс осенью 2021 года освободилась из-под многолетней опеки отца
Спирс осенью 2021 года освободилась из-под многолетней опеки отца
Фото: ЕРА

40-летняя американская певица Бритни Спирс 10 января разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена топлес в красных стрингах спиной к объективу.

Артистка отметила, что автором фото является американский фотограф Андреа МакКлейн. 

"Ревную", – написал в комментарии под снимками жених артистки, 27-летний американский тренер Сэм Асгари, сопроводив текст смайлом, который обозначает злость.

Для других пользователей певица ограничила возможность комментировать свои снимки.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Теги: купальник, Бритни Спирс, стринги, Сэм Асгари
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