"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше

"Новое пополнение в семье. Угадай, мальчик это или девочка? Еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари", – подписала она публикацию, которую за несколько часов посмотрели больше 800 тыс. раз.

Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари оставил под постом пять удивленных смайликов. А подписчики певицы в комментариях перечислили варианты домашних питомцев, которых она могла укачивать на руках и кормить молоком из бутылочки, или предположили, что в руках у Спирс кукла.

"Я думаю, что это щенок", – написала syskastyle.

"Это поросенок?" – спросила ashliegh_xo.

"Надеюсь, это котенок", – прокомментировала thatsurprisewitness.

"Это курица?" – поинтересовался itsjordanmillerbitch.

"Пожалуйста, только бы это оказалась не кукла", – оставила свой комментарий wake.and.bacon.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)