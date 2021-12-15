"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше

"Новое пополнение в семье. Угадай, мальчик это или девочка? Еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари", – подписала она публикацию, которую за несколько часов посмотрели больше 800 тыс. раз.
Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари оставил под постом пять удивленных смайликов. А подписчики певицы в комментариях перечислили варианты домашних питомцев, которых она могла укачивать на руках и кормить молоком из бутылочки, или предположили, что в руках у Спирс кукла.
"Я думаю, что это щенок", – написала syskastyle.
"Это поросенок?" – спросила ashliegh_xo.
"Надеюсь, это котенок", – прокомментировала thatsurprisewitness.
"Это курица?" – поинтересовался itsjordanmillerbitch.
"Пожалуйста, только бы это оказалась не кукла", – оставила свой комментарий wake.and.bacon.
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О романе Спирс и Асгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
13 сентября 2021 года Спирс сообщила, что они с Асгари обручились. Предполагалось, что свадьба состоится до или в день 40-летия певицы, но 2 декабря Спирс и Асгари на частном самолете улетели из США. Для певицы брак с Асгари будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).
С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.
С 2004-го по 2007 год певица была замужем за американским хореографом Кевином Федерлайном. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).