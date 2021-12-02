Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы

Спирс: Я и мой жених так рады отъезду Фото: samasghari / Instagram

Артистка позирует в кадре в коротких джинсовых шортах, красных высоких сапогах и белой блузке. Во время съемки Спирс страстно целовалась с женихом в губы, а он в это время рукой сжимал ее ягодицы.

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До этого певица сообщила, что совместные снимки с Асгари были сделаны перед их отлетом из страны.

"Я и мой жених так рады отъезду. Как вы видите, я не 800 фунтов (порядка 360 кг), как у папы на фотографиях. Я занималась спортом. Слава богу за возможность выехать из страны! Я счастлива", – написала она.

Артистка не уточнила, куда именно отправилась в компании жениха.

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Асгари также поделился похожими фото в своем Instagram, назвав при этом артистку "женой".

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