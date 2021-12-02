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02 декабря, 2021
 
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Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы

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Спирс: Я и мой жених так рады отъезду
Спирс: Я и мой жених так рады отъезду
Фото: samasghari / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 2 декабря, в день своего 40-летия разместила в Instagram видео, на котором была запечатлена в объятиях своего жениха, 27-летнего американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари на борту частного самолета.

Артистка позирует в кадре в коротких джинсовых шортах, красных высоких сапогах и белой блузке. Во время съемки Спирс страстно целовалась с женихом в губы, а он в это время рукой сжимал ее ягодицы.

До этого певица сообщила, что совместные снимки с Асгари были сделаны перед их отлетом из страны.

"Я и мой жених так рады отъезду. Как вы видите, я не 800 фунтов (порядка 360 кг), как у папы на фотографиях. Я занималась спортом. Слава богу за возможность выехать из страны! Я счастлива", – написала она. 

Артистка не уточнила, куда именно отправилась в компании жениха.

Асгари также поделился похожими фото в своем Instagram, назвав при этом артистку "женой".

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Предполагалось, что свадьба состоится до или в день 40-летия певицы

Теги: Бритни Спирс, семья, певица, Сэм Асгари
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