Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
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Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет

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Спирс познакомилась с Асгари на съемках своего клипа в 2016 году
Спирс познакомилась с Асгари на съемках своего клипа в 2016 году
Фото: samasghari / Instagram

39-летняя американская певица Бритни Спирс 13 сентября обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена вместе со своим 27-летним бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Актриса позирует в кадре, демонстрируя кольцо с драгоценным камнем на безымянном пальце правой руки.

"Я не могу в это поверить", – подписала она ролик.

На видео певица утвердительно отвечает на вопрос жениха, нравится ли ей кольцо.

Информацию о помолвке певицы в комментарии CNN также подтвердил представитель Асгари Брэндон Коэн. По его словам, кольцо было создано дизайнером из Нью-Йорка Романом Малаевым. 

Контекст:

О романе Спирс и Асгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men's Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

У певицы от предыдущих отношений с американским хореографом Кевином Федерлайном есть двое детей – Шон (2005) и Джейден (2006). Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ. 22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июля суд разрешил Спирс сменить адвоката – теперь ее интересы вместо назначенного судом Сэмюэла Ингема представляет Мэтью Розенгарт, бывший федеральный прокурор, который работал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь. 

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью.

Теги: свадьба, Бритни Спирс, певица, кольцо, Сэм Асгари
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