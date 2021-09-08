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08 сентября, 2021
 
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Отец Спирс подал прошение в суд о лишении его статуса опекуна

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Спирс с 2008 года находилась под опекой отца
Спирс с 2008 года находилась под опекой отца
Фото: britneyspears / Instagram

Отец и опекун американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью, которое длилось с 2008 года. Об этом 8 сентября сообщил телеканал CNN.

В заявлении говорится, что если "[Бритни] Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что может справиться со своей жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить этот шанс". 

В прошении также процитированы сказанные летом 2021 года в суде слова певицы о том, что она хочет самостоятельно принимать решения относительно медицинского обслуживания, распоряжаться заработанными деньги и иметь возможность родить ребенка.

Слушание по делу назначено на 29 сентября.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь. 

Теги: скандал, Бритни Спирс, семья, певица
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