27-летний жених 39-летней Спирс снялся в боевике вместе с Гибсоном

Асгари состоит в отношениях со Спирс около пяти лет Фото: samasghari / Instagram

По сюжету бывший хакер вынужден взломать банковские учреждения, выполняя требования террориста. Гибсон играет роль человека, который должен попытаться проникнуть в заминированное здание, чтобы освободить заложника.

Какая роль досталась жениху Спирс, не уточняется. Сообщается, что он получил роль в результате кастинга. Издание отмечает, что это его первая работа в кино – раньше он снимался в клипах своей невесты, а также сыграл эпизодические роли в сериалах.

Когда картина выйдет на экраны, информации пока нет.