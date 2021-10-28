27-летний жених 39-летней Спирс снялся в боевике вместе с Гибсоном

По сюжету бывший хакер вынужден взломать банковские учреждения, выполняя требования террориста. Гибсон играет роль человека, который должен попытаться проникнуть в заминированное здание, чтобы освободить заложника.
Какая роль досталась жениху Спирс, не уточняется. Сообщается, что он получил роль в результате кастинга. Издание отмечает, что это его первая работа в кино – раньше он снимался в клипах своей невесты, а также сыграл эпизодические роли в сериалах.
Когда картина выйдет на экраны, информации пока нет.
О романе Спирс и Асгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.
Журнал Men's Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).
13 сентября Спирс сообщила, что они с Асгари обручились. Певица планирует сыграть свадьбу до своего 40-летия, которое она отпразднует 2 декабря.