"Титни вернулась", "У вас двое детей, которые не хотели бы, чтобы друзья видели их обнаженную мать". Спирс выложила в сеть откровенное фото

Спирс: Я предпочту упасть со скалы, чем попросить врача сказать мне, что, по его мнению, не так с моим телом Фото: ЕРА

Артистка позирует в кадре, прикрывая грудь руками.

"Что это за советы по усовершенствованию тела? Я предпочту упасть со скалы, чем попросить врача сказать мне, что, по его мнению, не так с моим телом", – написала артистка.

"Титни вернулась", – прокомментировали снимок поклонники певицы, обыграв ее имя в контексте опубликованного фото. Ранее певица также часто делилась снимками, на которых была запечатлена топлес.

"Оденься", – написали фолловеры.

"С вашим телом все в порядке, но у вас есть двое детей, мальчики-подростки, которые не хотели бы, чтобы друзья видели их обнаженную мать", – отреагировали подписчики.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)