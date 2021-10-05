Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ

Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года Фото: samasghari / Instagram

Свадебную церемонию певица планирует организовать на Гавайях. Не исключается, что регистрация брака состоится в день ее рождения.

Ожидается, что на свадьбу будут приглашены американская модель Пэрис Хилтон, певица Мадонна, члены семьи Кардашян, а также певицы Майли Сайрус и Шер, которых артистка считает своими подругами.

По словам источников, Спирс после свадьбы планирует в третий раз стать матерью, а также узнать, как и на что были потрачены ее деньги, пока она находилась под опекой и не могла ими распоряжаться.