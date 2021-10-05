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05 октября, 2021
 
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Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ

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Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года
Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года
Фото: samasghari / Instagram

Избавившаяся от многолетней опеки отца 39-летняя американская певица Бритни Спирс планирует сыграть свадьбу со своим женихом, 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари до своего 40-летия, которое она отпразднует 2 декабря. Об этом 2 октября написало издание Mirror со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения певицы.

Свадебную церемонию певица планирует организовать на Гавайях. Не исключается, что регистрация брака состоится в день ее рождения.

Ожидается, что на свадьбу будут приглашены американская модель Пэрис Хилтон, певица Мадонна, члены семьи Кардашян, а также певицы Майли Сайрус и Шер, которых артистка считает своими подругами.

По словам источников, Спирс после свадьбы планирует в третий раз стать матерью, а также узнать, как и на что были потрачены ее деньги, пока она находилась под опекой и не могла ими распоряжаться.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Теги: Мадонна, свадьба, Гавайи, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Сэм Асгари
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