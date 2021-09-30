Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
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Отец Спирс отстранен от опекунства над дочерью – певица находилась под его контролем 13 лет

Спирс находилась под опекой отца с 2008 года
Спирс находилась под опекой отца с 2008 года
Фото: ЕРА

Верховный суд в Лос-Анджелесе 29 сентября отстранил отца американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирса от опеки над дочерью. Об этом сообщает телеканал CNN.

Временным опекуном знаменитости сейчас является ее менеджер Джоди Монтгомери. Решение об отмене любого вида опеки над певицей может быть принято на судебном заседании, которое запланировано на 12 ноября. 

Агентство Associated Press отмечает, что во время оглашения решения судья Бренда Пенни назвала людей,  контролирующих действия певицы, токсичным окружением, заявив, что ситуация требует отстранения Джейми Спирса.

Ни сама певица, ни ее отец не присутствовали на заседании суда лично – при этом Джейми Спирс наблюдал за ходом заседания по видеосвязи. 

Судья подчеркнула, что принятое решение является безапелляционным. В свою очередь адвокат Джейми Спирса Вивиан Торин заявила, что "у суда нет ни малейших доказательств для его отстранения".

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь.

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью. Накануне заседания бывший сотрудник службы охраны, которая занималась безопасностью певицы по договоренности с ее отцом, заявил, что за телефоном артистки велась многолетняя слежка.

Теги: Бритни Спирс, певица
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