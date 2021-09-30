Отец Спирс отстранен от опекунства над дочерью – певица находилась под его контролем 13 лет

Временным опекуном знаменитости сейчас является ее менеджер Джоди Монтгомери. Решение об отмене любого вида опеки над певицей может быть принято на судебном заседании, которое запланировано на 12 ноября.

Агентство Associated Press отмечает, что во время оглашения решения судья Бренда Пенни назвала людей, контролирующих действия певицы, токсичным окружением, заявив, что ситуация требует отстранения Джейми Спирса.

Ни сама певица, ни ее отец не присутствовали на заседании суда лично – при этом Джейми Спирс наблюдал за ходом заседания по видеосвязи.

Судья подчеркнула, что принятое решение является безапелляционным. В свою очередь адвокат Джейми Спирса Вивиан Торин заявила, что "у суда нет ни малейших доказательств для его отстранения".