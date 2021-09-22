"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков

"На прошлой неделе были дни рождения моих мальчиков! К сожалению, они очень быстро растут и все больше хотят заниматься своими делами. Теперь я должна просить у них разрешения, чтобы опубликовать их фото, ведь они чрезвычайно независимые. Мы устроили небольшую вечеринку с самыми крутыми пирожными и мороженым, чтобы отметить их дни рождения. Это сводит меня с ума, потому что они уже такие высокие и, черт возьми, продолжают расти! Девочки, приготовьтесь, потому что мои мальчики такие красивые", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)