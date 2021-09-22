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22 сентября, 2021
 
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"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков

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Спирс мать двоих сыновей
Спирс – мать двоих сыновей
Фото: britneyspears / Instagram

12 сентября младшему сыну американской певицы Бритни Спирс Джейдену исполнилось 15 лет, а 14 сентября старшему Шону – 16. По словам певицы, чтобы отпраздновать их дни рождения, она устроила небольшую вечеринку. Об этом артистка написала 22 сентября в Instagram.

а прошлой неделе были дни рождения моих мальчиков! К сожалению, они очень быстро растут и все больше хотят заниматься своими делами. Теперь я должна просить у них разрешения, чтобы опубликовать их фото, ведь они чрезвычайно независимые. Мы устроили небольшую вечеринку с самыми крутыми пирожными и мороженым, чтобы отметить их дни рождения. Это сводит меня с ума, потому что они уже такие высокие и, черт возьми, продолжают расти! Девочки, приготовьтесь, потому что мои мальчики такие красивые", – написала она.

Контекст:

Шон (2005) и Джейден (2006) – сыновья Спирс и американского хореографа Кевина Федерлайна. Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ. В настоящее время судебные тяжбы продолжаются.

Теги: дети, Бритни Спирс, семья, певица
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