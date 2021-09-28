Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она

Премьера картины состоялась за день до судебного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об отмене статуса опекуна для ее отца Джейми Спирса. Режиссер фильма Элин Ли Карр работал на проектом больше года. Также к созданию картины причастна редактор журнала Rolling Stone Дженни Элиску.

"Я немного посмотрела последний документальный фильм и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит. Я действительно стараюсь отстраниться от этой драмы. Во-первых, это в прошлом. Во-вторых, может ли диалог звучать лучше? В-третьих, ничего себе, они использовали самые красивые мои кадры! Что я могу сказать... Они старались", – написала артистка.

Поклонники певицы считают, что пост писала не она.

"Это не Бритни. Верните ей Instagram", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.

"Это не Бритни. Освободите ее", – написали пользователи сети.