Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2021
 
Новости

"Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Спирс с 2008 года находится под опекой отца
Спирс с 2008 года находится под опекой отца
Фото: ЕРА

22 сентября на YouTube-канале американской платформы Netflix обнародован трейлер документального фильма о жизни американской певицы Бритни Спирс, которая с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса.

"Больше никаких секретов. Больше никакой тишины. "Бритни против Спирс" только на Netflix 28 сентября", – говорится в описании ролика. 

В трейлере не показано, кто именно снимался в картине.

Издание Variety отмечает, что премьера фильма состоится за день до очередного заседания суда, на котором будет рассматриваться вопрос об отмене опеки отца над дочерью. 

Сообщается, что режиссер фильма Элин Ли Карр работал на проектом больше года. Также к созданию картины причастна редактор журнала Rolling Stone Дженни Элиску.

ВИДЕО
Видео: Netflix / YouTube
Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь.

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью.

Теги: кино, Netflix, Бритни Спирс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS