  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео

Спирс с 2008 года находится под опекой отца Фото: ЕРА

"Больше никаких секретов. Больше никакой тишины. "Бритни против Спирс" только на Netflix 28 сентября", – говорится в описании ролика.

В трейлере не показано, кто именно снимался в картине.

Издание Variety отмечает, что премьера фильма состоится за день до очередного заседания суда, на котором будет рассматриваться вопрос об отмене опеки отца над дочерью.

Сообщается, что режиссер фильма Элин Ли Карр работал на проектом больше года. Также к созданию картины причастна редактор журнала Rolling Stone Дженни Элиску.

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Видео: Netflix / YouTube