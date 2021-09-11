"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах

Спирс: Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать Фото: britneyspears / Instagram

"Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно моя задница! Никаких фильтров… Это все настоящее! P.S. Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"Королева прекрасного самочувствия в собственной шкуре", – прокомментировала karlym_.

"Я действительно единственная, кого это смущает?" – спросила dubaibarbiedol.

"Бритни здесь выглядит лучше, чем большинство 20-летних", – считает kspeckle.