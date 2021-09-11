Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2021
 
Новости

"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спирс: Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать
Спирс: Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 10 сентября поделилась в Instagram откровенным роликом. В нем она одета только в стринги.

"Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно моя задница! Никаких фильтров… Это все настоящее! P.S. Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать", – написала она.

"Королева прекрасного самочувствия в собственной шкуре", – прокомментировала karlym_.

"Я действительно единственная, кого это смущает?" – спросила dubaibarbiedol.

"Бритни здесь выглядит лучше, чем большинство 20-летних", – считает kspeckle.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь. 

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью.

Теги: Бритни Спирс, топлес, стринги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Мафиозники", "Бандито-гангстерито". Maruv с супругом поделились фото из Монте-Карло
"Мафиозники", "Бандито-гангстерито". Maruv с супругом поделились фото из Монте-Карло
Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке
Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке
"Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать". Солистка Go-A поделилась подробностями своей болезни
"Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать". Солистка Go-A поделилась подробностями своей болезни
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"Женственность – это оружие". Победительница "Холостяка 11" похвасталась стройными ногами в коротком платье
"Женственность – это оружие". Победительница "Холостяка 11" похвасталась стройными ногами в коротком платье
"Настина попа – на вершине топа". Каменских поделилась игривым фото в белье
"Настина попа – на вершине топа". Каменских поделилась игривым фото в белье
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS