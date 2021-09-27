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27 сентября, 2021
 
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"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей

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С 2008 года Спирс находится под опекой отца
С 2008 года Спирс находится под опекой отца
Фото: britneyspears / Instagram

Алекс Власов – бывший сотрудник службы охраны Black Box Security, которая занималась организацией безопасности американской певицы Бритни Спирс по договоренности с ее отцом-опекуном Джейми Спирсом, заявил, что в течение 13 лет личные разговоры по телефону и переписка артистки отслеживались по распоряжению ее отца. Об этом Власов рассказал в интервью, которое 24 сентября опубликовало издание New York Times

По словам Власова, ему был 21 год, когда он устроился работать в эту службу охраны. Собеседник издания подчеркнул, что редко видел певицу, но благодаря установленной за ней слежке имел полное представление о ее жизни.

Власов сообщил, что вся информация, которую он получал с телефона Спирс, расшифровывалась и отправлялась ее отцу. Контроль за действиями певицы Власову объяснили необходимостью оградить артистку от плохого влияния. При этом отца Спирс интересовало ее общение с матерью, бойфрендом, близкими друзьями и адвокатом.

В качестве доказательства своих слов Власов предоставил редакции соответствующие скриншоты. По словам экс-сотрудника охранной компании, "все это напоминает тюрьму, где служба охраны была в роли тюремщиков".

Информацию, озвученную Власовым, изданию на условиях анонимности подтвердили и другие люди, знакомые с условиями опеки.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь.

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью. Судебное заседание запланировано на 29 сентября. За день до этого на американской стриминговой платформе Netflix  состоится премьера документального фильма "Бритни против Спирс"

Теги: скандал, Бритни Спирс, певица
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