"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей

По словам Власова, ему был 21 год, когда он устроился работать в эту службу охраны. Собеседник издания подчеркнул, что редко видел певицу, но благодаря установленной за ней слежке имел полное представление о ее жизни.

Власов сообщил, что вся информация, которую он получал с телефона Спирс, расшифровывалась и отправлялась ее отцу. Контроль за действиями певицы Власову объяснили необходимостью оградить артистку от плохого влияния. При этом отца Спирс интересовало ее общение с матерью, бойфрендом, близкими друзьями и адвокатом.

В качестве доказательства своих слов Власов предоставил редакции соответствующие скриншоты. По словам экс-сотрудника охранной компании, "все это напоминает тюрьму, где служба охраны была в роли тюремщиков".

Информацию, озвученную Власовым, изданию на условиях анонимности подтвердили и другие люди, знакомые с условиями опеки.