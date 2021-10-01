Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
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"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото

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30 сентября суд отстранил отца Спирс от опеки над дочерью
30 сентября суд отстранил отца Спирс от опеки над дочерью
Фото: ЕРА

Освободившаяся по решению суда из-под опеки отца американская певица Бритни Спирс 1 октября разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена голой на фоне ванны и на пляже.

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы. Перед публикацией снимков певица закрыла интимные места цветками. 

"Игра в Тихом океане никому не повредит", – подписала она снимки.

"Бритни использовала свой первый день без опеки Джейми, чтобы публиковать обнаженные фотографии. Я воодушевлен", – отреагировали поклонники. 

"Так выглядит свобода", – прокомментировали снимки фолловеры.

"Что-то здесь не так", – отреагировали на публикацию подписчики Спирс.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Теги: Бритни Спирс, певица, грудь
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