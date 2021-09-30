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30 сентября, 2021
 
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"Боже, как я испугалась". Спирс, избавившись от опеки отца, впервые села за штурвал вертолета. Видео

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Спирс находилась под опекой отца 13 лет
Спирс находилась под опекой отца 13 лет
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс на следующий день после избавления от многолетней опеки отца Джейми Спирса впервые села за штурвал вертолета. Видео, на котором она запечатлена в кабине справа от пилота, артистка разместила 30 сентября в Instagram.

"Первый раз на вертолете! Боже, как я испугалась", – подписала она ролик.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В последнее время певица в суде боролась за то, чтобы лишить отца статуса опекуна. Так, в августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства, но потребовал за это компенсацию в размере $2 млн. В ответ на это адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал действия Джейми Спирса вымогательством, подчеркнув, что тот не имеет права ставить свои условия и держать в заложниках дочь.

8 сентября Джейми Спирс обратился в суд с заявлением о прекращении опекунства над дочерью. Накануне заседания бывший сотрудник службы охраны, которая занималась безопасностью певицы по договоренности с ее отцом, заявил, что за телефоном артистки велась многолетняя слежка. 29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Теги: вертолет, Бритни Спирс, певица
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