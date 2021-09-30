Адвокат отца Бритни Спирс прокомментировала решение суда о выходе певицы из-под его опеки

По словам Торин, ее клиент заботился о том, чтобы возродить карьеру своей дочери и восстановить ее отношения с детьми Джейденом и Шоном Престонами.

Торин подчеркнула, что "любой, кто пытался помочь близкому, имеющему проблемы с психическим здоровьем", поймет, какое количество ежедневных обязанностей приходится выполнять тем, кто заботится о нем.

Адвокат Джейми Спирса отметила, что ее клиент разочарован решением Верховного суда Лос-Анджелеса об отмене опеки над дочерью, а сама она считает это решение неправильным.