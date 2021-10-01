Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс

На заглавном фото Эмбер Чапкис позирует в боди без бретелек, а на других запечатлена в черной рубашке с декольте.
"Мне сегодня 38! Меня не беспокоит старение, мне это нравится. Я поправляюсь с возрастом. И спасибо [американской певице] Бритни Спирс за то, что дала мне дополнительный толчок, чтобы просто сказать: "Да ну нахрен, запости это", – написала она.
"Она моя", – отреагировал на снимки жены Грег Чапкис.
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Грег Чапкис (1979) – сын Григория Чапкиса, который умер 13 июня на 91-м году жизни. Грег Чапкис проживает в США, где основал собственную школу танца Chapkis Dance.
Вместе с женой воспитывает двоих сыновей – Николя и Макса. 5 августа супруги отпраздновали девять лет со дня регистрации брака.