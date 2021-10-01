Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс

Грег и Эмбер Чапкис поженились девять лет назад Фото: amberchapk / Instagram

На заглавном фото Эмбер Чапкис позирует в боди без бретелек, а на других запечатлена в черной рубашке с декольте.

"Мне сегодня 38! Меня не беспокоит старение, мне это нравится. Я поправляюсь с возрастом. И спасибо [американской певице] Бритни Спирс за то, что дала мне дополнительный толчок, чтобы просто сказать: "Да ну нахрен, запости это", – написала она.

"Она моя", – отреагировал на снимки жены Грег Чапкис.

View this post on Instagram Публикация от Amber Chapkis (@amberchapkis)