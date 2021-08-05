21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

"С юбилеем, любовь. Я самый счастливый человек на планете", – подписал он совместные фото с женой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Chapkis (@gregchapkis)

Жена Грега Чапкиса в Instagram Stories также разместила поздравление с девятой годовщиной брака, адресованное мужу. В публикации она отметила, что вместе они уже 21 год.

Скриншот: amberchapk / Instagram