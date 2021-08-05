21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

"С юбилеем, любовь. Я самый счастливый человек на планете", – подписал он совместные фото с женой.
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Жена Грега Чапкиса в Instagram Stories также разместила поздравление с девятой годовщиной брака, адресованное мужу. В публикации она отметила, что вместе они уже 21 год.
Грег Чапкис (1979) – сын Григория Чапкиса, который умер 13 июня на 91-м году жизни. Грег Чапкис проживает в США, где основал собственную школу танца Chapkis Dance.
Вместе с женой воспитывает двоих сыновей – Николя и Макса. 14 июля стало известно о возможном участии Грега Чапкиса в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Он пока не отреагировал на приглашение стать участником проекта.