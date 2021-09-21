  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

Он "появился" на паркете проекта в черном костюме с бабочкой после того, как танцоры исполнили венский вальс, посвященный его памяти, а затем выстроились в живой коридор.

Чапкис, танцуя, "прошелся" между ними под аплодисменты.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Проживающая в Италии дочь Григория Чапкиса Лилия Чапкис разместила фрагмент этого видео на своей странице в Instagram.

"Легенда. Великий артист. Папа, ты навсегда останешься среди нас", – написала она.