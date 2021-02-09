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Чапкис: Снова меня забрали в больницу. Тяжело ходить и тяжело дышать

90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №6 с осложнениями после перенесенного воспаления легких. Об этом он сообщил корреспонденту издания "ГОРДОН".

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Чапкис: Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен
Чапкис: Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен
Фото: tsn.ua

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис снова попал в больницу. В комментарии изданию "ГОРДОН" он сообщил, что лежит в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал. Меня уже проведал главврач Вадим Витальевич [Крижевский]. Я его много лет знаю, он замечательный доктор и очень переживает за меня", – отметил Чапкис.

Он сообщил, что за время болезни сильно похудел и испытывает трудности с передвижением.

В декабре 2020 года хореограф лечил двустороннее воспаление легких в Киевской городской больнице №12.

29 декабря сын Чапкиса сказал, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали, и попросил молиться за него. 

8 января Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию". 12 января его выписали из больницы

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, Украина, больница, лечение, госпиталь, хореограф, Григорий Чапкис, реанимация, диагноз
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