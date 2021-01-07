"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца

Проживающий в США сын 90-летнего украинского народного артиста Григория Чапкиса Грег Чапкис обратился за поддержкой к подписчикам.

90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис повторно госпитализирован. Об этом 6 января в Instagram Stories сообщил проживающий в США сын артиста Грег Чапкис.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он вернулся в больницу", – написал Грег Чапкис.

Сын артиста не уточнил причины госпитализации.

Скриншот: gregchapkis / Instagram

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой.

"Он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку", – написал тогда Грег Чапкис.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.



В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.