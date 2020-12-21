Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца

Сын 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса, его коллега Грег Чапкис, поделился снимком отца.

Проживающий в США сын 90-летнего народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса, его коллега Грег Чапкис в Stories Instagram высказался о госпитализации своего отца.

"Я очень нервничаю. Мой 90-летний отец госпитализирован", – написал он.

Фото: gregchapkis / Instagram

Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Об этом он сообщил изданию "ГОРДОН" 19 декабря.

Тогда хореограф отметил, что находится в больнице уже четвертый день. По словам Чапкиса, коронавирус у него не обнаружили.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.