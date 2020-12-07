Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений

По словам проживающего в США сына 90-летнего народного артиста Украины Григория Чапкиса Грега Чапкиса, он рад, что у его отца есть человек, который за ним смотрит.

Проживающий в США сын 90-летнего народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявил, что рад за своего отца, который в 2020 году женился в четвертый раз.

"Мы рады, что у тебя есть человек, который за тобой смотрит, тебя любит, ждет дома, готовит тебе кушать. Мы все время были рады", – заявил сын Чапкиса, обращаясь в том числе и к отцу.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.

В ноябре артист признался что его дети негативно отреагировали на этот брак.