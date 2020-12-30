Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
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Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией

По словам проживающего в США сына 90-летнего украинского народного артиста Григория Чапкиса Грега Чапкиса, 29 декабря ему сообщили, что отца выписали из больницы.

Чапкис переболел двусторонней пневмонией
Чапкис переболел двусторонней пневмонией
Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис, который с середины декабря находился в больнице с двусторонним воспалением легких, выписан домой. Об этом 30 декабря на своей странице в Instagram сообщил проживающий в США сын артиста Грег Чапкис.

"Вчера я получил известие, что он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку", – написал сын Чапкиса.

О том, что Чапкис находится на лечении в Киевской городской клинической больнице №12 с двусторонней пневмонией, стало известно 19 декабря. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. 

По словам артиста, во время болезни он боялся умереть.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.

Теги: здоровье, пневмония, болезнь, Григорий Чапкис, Грег Чапкис
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