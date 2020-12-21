Чапкис: Закашляюсь – и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно

21 декабря 90-летнему народному артисту Украины, хореографу Григорию Чапкису, который на прошлой неделе попал в больницу, провели ультразвуковое обследование легких. Как он рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН", врачи подтвердили у него двухстороннее воспаление.

"Больница потрясающая. Я в надежных руках, врачи хорошие. Персонал выкладывается по полной, как муравьи, по три смены работают. Мне делают пять уколов – от кашля и антибиотики, чтобы убрать воспаление. Врачи в недоумении, ведь у меня все хорошо – температура, давление в норме, сердце работает хорошо – но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь – и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", – поделился Чапкис.

Он отметил, что в понедельник днем ему провели ультразвуковое обследование легких.

"Я лежу в отдельной палате, в ортопедическом отделении. Тут чистая зона, коронавируса нет. Только что я был на УЗИ. У меня подтвердили двухстороннее воспаление легких. Врачи не берутся утверждать, что вируса нет. Потому что у меня возраст. В такой ситуации сложно определить, это воспалительный процесс из-за вируса или из-за возраста. Говорят, сейчас все непредсказуемо. Вчера анализ мог не показать вирус, а он на самом деле есть. Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", – сказал хореограф.

Он отметил, что испытывает слабость и отсутствие аппетита.

"Мне рекомендовали, чтобы быстрее вылечиться, не спать на спине. Потому что при такой позе в легкие поступает мало воздуха. Лучше на боку, на животе или полусидя. Очень важно позитивное настроение. Физические нагрузки. Но не истощающие. Перегружать себя нельзя. И надо пить больше воды и полноценно питаться. Мои друзья завалили холодильник вкусной едой. А у меня совершенно нет аппетита, слабость и сильный страх", – отметил Чапкис.

19 декабря Чапкис рассказал изданию "ГОРДОН", что находится на лечении в Киевской городской клинической больнице №12. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.