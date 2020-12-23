Чапкис опубликовал селфи из больницы

90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис спустя неделю после госпитализации поделился в сети снимком, сделанным в больничной палате.

90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис, который 19 декабря сообщил, что попал в больницу с двусторонним воспалением легких, 23 декабря разместил в Instagram Stories селфи.

Артист оставил публикацию без комментария. На фото лицо Чапкиса, лежащего на кровати, запечатлено крупным планом.

Скриншот: gregory_chapkis / Instagram



19 декабря Чапкис рассказал изданию "ГОРДОН", что на тот момент уже четвертый день находится на лечении в Киевской городской клинической больнице №12. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

21 декабря артист сообщил, что по результатам ультразвукового исследования легких предыдущий диагноз подтвердился. По словам Чапкиса, его пугают мысли о смерти.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.