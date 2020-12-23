Чапкис опубликовал селфи из больницы

90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис, который 19 декабря сообщил, что попал в больницу с двусторонним воспалением легких, 23 декабря разместил в Instagram Stories селфи.
Артист оставил публикацию без комментария. На фото лицо Чапкиса, лежащего на кровати, запечатлено крупным планом.
19 декабря Чапкис рассказал изданию "ГОРДОН", что на тот момент уже четвертый день находится на лечении в Киевской городской клинической больнице №12. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
21 декабря артист сообщил, что по результатам ультразвукового исследования легких предыдущий диагноз подтвердился. По словам Чапкиса, его пугают мысли о смерти.
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.