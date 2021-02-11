"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис 9 февраля был госпитализирован с осложнениями после перенесенного воспаления легких в реанимацию. Проживающий в США сын артиста Грег Чапкис отметил, что у его отца "дела плохи".

Проживающий в США сын 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис 11 февраля в Instagram Stories обратился к фолловерам с просьбой помолиться о здоровье отца, который находится в реанимации.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Его дела плохи", – написал он.

Сын Чапкиса не сообщил подробностей о здоровье артиста.

Скриншот: gregchapkis / Instagram

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако 6 января 2021 года Грег Чапкис сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали, и попросил за него молиться.

8 января Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию". 12 января артиста выписали из больницы.

9 февраля стало известно, что он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

"Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать", – отметил Чапкис в комментарии изданию "ГОРДОН".

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.



В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.