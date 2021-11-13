ГОРДОН
 
 
МИР

Суд окончательно освободил Спирс от опеки отца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спирс была под опекой отца 13 лет
Спирс была под опекой отца 13 лет
Фото: EPA

В США Верховный суд города Лос-Анджелес окончательно освободил певицу Бритни Спирс от опеки отца, которая длилась 13 лет. Об этом 12 ноября сообщило издание The Hill.

Решение суда вступило в силу немедленно. Поверенный Спирс Мэтью Розенгарт сказал журналистам, что теперь певица "является свободной и независимой женщиной".

После решения суда Спирс в своем Instagram поблагодарила всех фанатов за поддержку.

"Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Самый лучший день на свете… Слава Господу", – написала она, сопроводив свой пост хештегом #FreedBritney, что значит "освобожденная Бритни".

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Теги: США, Бритни Спирс, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (415456)
2
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (67417)
3
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (54420)
4
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (41365)
5
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (39108)
6
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (34684)
7
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (27888)
8
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич (25103)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS