Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать

"Самый опасный зверь в мире – это молчаливая улыбающаяся женщина. Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать. Я никогда не верну те годы обратно. Она тайно разрушила мою жизнь", – написал артистка.

Спирс заявила, что мать посодействовали тому, чтобы она оказалась под опекой отца, так как он сам "был недостаточно умен" для осуществления в жизнь такой идеи.

Скриншот: britneyspears / Instagram