"Господи, помилуй души моей семьи, если я дам интервью". Спирс отпраздновала Рождество в октябре и заявила, что не хочет жить в США

"Я просто буду честна и скажу, как долго ждала, чтобы освободиться от ситуации, в которой находилась. И теперь, когда все изменилось, боюсь что-либо делать, потому что опасаюсь совершить ошибку. Я праздную Рождество в этом году очень рано. Почему бы и нет? Уверена, что любой способ найти больше радости в жизни, – хорошая идея", – написала она.

Певица также пожаловалась на то, что ее все время преследуют журналисты.

"Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как это было последние 13 лет. Мне противна эта система, и я хотела бы жить в другой стране. Господи, помилуй души моей семьи, если я когда-нибудь дам интервью", – заявила Спирс.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)