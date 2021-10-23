"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми

В 2008 году Спирс получила запрет на посещение своих детей Фото: britneyspears / Instagram

"Так горько видеть, как они взрослеют... Почему они не могут навсегда остаться младенцами? Они всегда будут моими", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"Мое сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство. Я надеюсь, что вы извлечете из этого пользу и восстановите связь со своими малышами!" – прокомментировала anevarez82.

"Мне очень жаль, что ты так много пропустили со своими мальчиками", – добавила hartwickelliott.

В начале месяца друг отца Шона и Джейдена Эдди Моралес опубликовал в Instagram фото с повзрослевшими детьми Спирс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MyLifeIsMyREEL * #eddiemorales (@emoofficial718)