Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
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"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми

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В 2008 году Спирс получила запрет на посещение своих детей
В 2008 году Спирс получила запрет на посещение своих детей
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 23 октября в своем Instagram поделилась архивными фото со своими детьми – Шоном и Джейденом Федерлайнами.

"Так горько видеть, как они взрослеют... Почему они не могут навсегда остаться младенцами? Они всегда будут моими", – написала она.

"Мое сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство. Я надеюсь, что вы извлечете из этого пользу и восстановите связь со своими малышами!" – прокомментировала anevarez82.

"Мне очень жаль, что ты так много пропустили со своими мальчиками", – добавила hartwickelliott.

В начале месяца друг отца Шона и Джейдена Эдди Моралес опубликовал в Instagram фото с повзрослевшими детьми Спирс.

Контекст:

Спирс родила Шона в 2005 году, Джейдена – в 2006-м. Их отцом является танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась. Сперва у пары была общая опека над детьми, однако в 2007 году Спирс потеряла право опеки после того, как выяснилось, что она употребляет наркотики.

В 2008 году Спирс отказалась добровольно отдавать детей экс-супругу по истечению времени разрешенного судом посещения. Тогда к ней вызвали полицию, а саму певицу госпитализировали. После этого случая Федерлайн добился запрета на посещение ею детей, а сама Спирс вскоре  была признана временно недееспособной и опеку над ней передали ее отцу. Опекунство отца продлилось до сентября 2021 года.

Теги: дети, Бритни Спирс, семья, певица
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