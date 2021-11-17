"Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз". Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму

"Я знаю, как стыдно рассказывать, что никогда не видела наличных или не могла водить машину, но, честно говоря, я до сих пор каждый день поражаюсь, как моя семья смогла сделать то, что они сделали со мной. Я даже не говорю о том плохом, что они сделали со мной, за что все они должны сидеть в тюрьме. Да, включая мою мать, которая ходит в церковь. Я привыкла хранить мир в семье и держать язык за зубами, но не в этот раз. Я ничего не забыла", – написала артистка.

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