"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку

Фотографии Спирс делала не на смартфон, а с помощью фотоаппарата Фото: britneyspears / Instagram

"Вчера я впервые использовала настоящий фотоаппарат в своей комнате. Я поставила его на подставку, установила таймер – и вот что получилось! Это желтые стринги и Минни Маус на кровати для меня", – подписала она публикацию.

"Королева фоток из спальни" – прокомментировал фото певицы richardisfamous.

"Ты действительно хочешь привлечь к себе внимание. Кричишь об этом", – заметила rhiannondw.

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