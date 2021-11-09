Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
Новости

"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фотографии Спирс делала не на смартфон, а с помощью фотоаппарата
Фотографии Спирс делала не на смартфон, а с помощью фотоаппарата
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 8 ноября опубликовала в Instagram два фото, на которых изображена в спальной комнате, стоя спиной перед объективом и показывая свою пятую точку в желтых стрингах.

"Вчера я впервые использовала настоящий фотоаппарат в своей комнате. Я поставила его на подставку, установила таймер – и вот что получилось! Это желтые стринги и Минни Маус на кровати для меня", – подписала она публикацию.

"Королева фоток из спальни" – прокомментировал фото певицы richardisfamous.

"Ты действительно хочешь привлечь к себе внимание. Кричишь об этом", – заметила rhiannondw.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Теги: Таймер, Бритни Спирс, певица, стринги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS