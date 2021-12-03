40-летняя Спирс отказалась от алкоголя в свой день рождения. Певицу заподозрили в беременности

Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года Фото: britneyspears / Instagram

В ролик вошли кадры, на которых запечатлен праздничный торт в виде первой буквы имени певицы, а также Асгари, наливающий шампанское только в один бокал. Также в кадр попали музыканты, которые встречали пару на отдыхе. Праздник завершился ночным салютом.

"Я так счастлива и благодарна. Слезы радости сегодня. Спасибо за все добрые пожелания. Я даже не пила шампанское", – написала она.

"Беременна?" – поинтересовались фолловеры.

"Она говорила, что хочет ребенка", – написали пользователи сети.