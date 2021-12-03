Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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40-летняя Спирс отказалась от алкоголя в свой день рождения. Певицу заподозрили в беременности

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Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года
Спирс и Асгари состоят в отношениях с 2016 года
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс начала праздновать свое 40-летие на борту частного самолета в компании 27-ленего жениха, американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари. Соответствующий ролик артистка разместила 3 декабря в Instagram.

В ролик вошли кадры, на которых запечатлен праздничный торт в виде первой буквы имени певицы, а также Асгари, наливающий шампанское только в один бокал. Также в кадр попали музыканты, которые встречали пару на отдыхе. Праздник завершился ночным салютом. 

"Я так счастлива и благодарна. Слезы радости сегодня. Спасибо за все добрые пожелания. Я даже не пила шампанское", – написала она.

"Беременна?" – поинтересовались фолловеры.

"Она говорила, что хочет ребенка", – написали пользователи сети.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Предполагалось, что свадьба состоится до или в день 40-летия певицы, но 2 декабря Спирс и Асгари на частном самолете улетели из США.

Теги: Бритни Спирс, певица, Сэм Асгари
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