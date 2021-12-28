Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году

Лопес и Аффлек воссоединились спустя 17 лет после разлуки Фото: ЕРА

Новый роман Лопес и Аффлека спустя 18 лет после расставания

Одним из главных ньюсмейкеров уходящего года стала 52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес.

Первый раз она заставила говорить о себе, когда в апреле вместе со своим уже бывшим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом заявила о расставании после четырех лет отношений и подготовки к свадьбе, которую несколько раз откладывали.

Второй раз Лопес оказалась в эпицентре внимания, когда спустя почти месяц после расставания с Родригесом, СМИ заговорили о ее романе с бывшим женихом, американским актером Беном Аффлеком спустя 17 лет после расставания, которое случилось за день до официальной церемонии бракосочетания.

Сперва пара была замечены в конце июня на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами. О том, что между ними действительно роман, стало известно после того, как подруга Лопес обнародовала в сети совестное видео с этой парой, которая пришла поздравить ее с днем рождения.

Сама Лопес перестала скрывать отношения с Аффлеком в день своего 52-летия – актриса выложила в сеть фото, на котором была запечатлена во время поцелуя с актером.

После этого пара стала появляться вместе на публичных мероприятиях, вызывая восхищение у поклонников.

Фото: ЕРА

Лилибет – первая правнучка Елизаветы II, которая родилась в США

Не менее обсуждаемым событием в зарубежной прессе стала вторая беременность жены проживающего в США британского принца Гарри Меган.

В прессе сперва обсуждалось, каким именем герцог и герцогиня Сассекские назовут новорожденную дочь, как выглядит жена принца Гарри перед родами, а затем и само появление на свет Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор, которая родилась 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния) и стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который появился на свет в США.

Вся королевская семья Великобритании поздравила принца Гарри и его жену Меган с рождением дочери, несмотря на то, что весной этого года они дали несколько скандальных интервью, в которых описали свою версию жизни в Букингемском дворце.

Супруги шесть месяцев скрывала лицо Лилибет, показав ее фото только накануне Рождества.

Лилибет занимает восьмое место в списке наследников британского королевского престола. На седьмом месте находится ее старший брат Арчи, а принц Гарри – на шестом. Всего в списке указаны 23 члена королевской семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Мирное расставание Маска и Граймс

24 сентября стало известно, что 50-летний основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и 33-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. По словам Маска, причиной расставания стало то, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе.

Он подчеркнул, что после расставания остался в хороших отношениях с экс-возлюбленной и продолжает вместе с ней заниматься воспитанием полуторагодовалого сына X AE A-XII.

Выстрел Болдуина

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с американским актером Алеком Болдуином в главной роли в США погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сказал, что, не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Освобождение Спирс из-под опеки отца

13 ноября суд города Лос-Анджелес окончательно освободил певицу Бритни Спирс от опеки отца, которая длилась 13 лет. "Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Самый лучший день на свете… Слава Господу", – написала тогда артистка, сопроводив свой пост хештегом #FreedBritney, что значит "освобожденная Бритни".

Певица находилась под опекой отца Джейми Спирса с января 2008 года, после того, как оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В июне издание The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

Кроме того, стало известно, что находясь под опекой, певица подверглась насильственному установлению внутриматочной спирали, а также принудительному употреблению лития.

Избавившись от опеки отца, певица заявила, что он и члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму.

Фото: britneyspears / Instagram



Откровенные фото Мадонны

63-летняя американская певица Мадонна в уходящем году не выпускала новых клипов, не давала концертов, но ее имя постоянно упоминалось в СМИ благодаря откровенным фотосессиям.

В ноябре новые скандальные снимки артистки обсуждали не только ее поклонники, но и коллеги. Особое внимание публики привлек снимок, на котором певица в стрингах и колготках в сетку позирует с широко раздвинутыми ногами, лежа под кроватью.

Сперва это фото стало объектом мемов и шуток в сети, а затем появилось на странице в Instagram 46-летнего американского рэпера 50 Cent, который заявил, что артистка "пытается вести себя, как девственница, в 63 года".

Певица не стала молчать и заявила, что рэпер на самом деле ей завидует, так как сам боится, что "в ее возрасте станет скучным и не будет выглядеть так же хорошо, как она".

После ее слов рэпер удалил пост, в котором насмехался над откровенными фото Мадонны, а певица продолжила эпатировать публику откровенными фото.