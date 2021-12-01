Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс

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Кто-то всадил в ружье боевую пулю, заявил Болдуин
Кто-то всадил в ружье боевую пулю, заявил Болдуин
Фото: EPA

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что понятия не имеет, каким образом боевой патрон попал в револьвер, использованный на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Об этом 1 декабря сообщает телеканал ABC.

Интервью с актером выйдет на телеканале 2 декабря, компания показала в Twitter отрывок из него. 

"Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и не нажал на курок, никогда. Кто-то всадил в ружье боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории", – сказал Болдуин.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином винтовки – она случайно выстрелила. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, смерть, убийство, фильм, Алек Болдуин, украинки
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