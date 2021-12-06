Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами

Мадонна: Это самый низкий поступок, какой ты только мог совершить как артист и как взрослый человек Фото: madonna / Instagram

"Посмотрите на 50 Cent, который притворяется моим другом. Теперь ты решил поливать меня грязью! Полагаю, твоя новая карьера – унижать других в соцсетях. Это самый низкий поступок, какой ты только мог совершить как артист и как взрослый человек", – написала она.

Артистка также заявила, что рэпер ей завидует, а сам боится, что "в ее возрасте станет скучным и не будет выглядеть так же хорошо, как она".

После ее слов рэпер удалил пост, в котором насмехался над откровенными фото Мадонны.

Скриншот: madonna / Instagram