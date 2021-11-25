"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов

"Ангел наблюдает за мной", – подписала она публикацию.
Пост певицы собрал около 1 млн лайков, но в комментариях подписчики неоднозначно отреагировали на откровенные фото.
"Мне стыдно. Боже мой. Я никогда не думала, что однажды скажу это. И все же, мне стыдно за то, во что превратился мой кумир", – написала xxthaliexx.
"Бабуля отжигает", – оставил свой коммент karambeatt.
"Мне грустно за тебя, что в твоем возрасте ты все еще так отчаянно нуждаешься во внимании. Почему бы тебе не показывать своих красивых детей и не передать эстафету? Ты легенда, живи в своем прекрасном наследии. Просто остановись", – прокомментировала cmacy78.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".