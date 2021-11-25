"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов

"Ангел наблюдает за мной", – подписала она публикацию.

Пост певицы собрал около 1 млн лайков, но в комментариях подписчики неоднозначно отреагировали на откровенные фото.

"Мне стыдно. Боже мой. Я никогда не думала, что однажды скажу это. И все же, мне стыдно за то, во что превратился мой кумир", – написала xxthaliexx.

"Бабуля отжигает", – оставил свой коммент karambeatt.

"Мне грустно за тебя, что в твоем возрасте ты все еще так отчаянно нуждаешься во внимании. Почему бы тебе не показывать своих красивых детей и не передать эстафету? Ты легенда, живи в своем прекрасном наследии. Просто остановись", – прокомментировала cmacy78.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)