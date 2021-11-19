"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру

"Сегодняшняя тренировка", – написала она.

Певица позировала в спортивных штанах и футболке, лежа на тренажере, под расположенной над ней штангой. Она снялась с широко разведенными ногами и при этом пила джин из горла бутылки.

"Пьяная Мадонна", – прокомментировала подписчица this.is.the.real.madonna.

"Отличная поза", – написал erickmavelle.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".