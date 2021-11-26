"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами

"Это самое смешное дерьмо! Это Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в 63 года. Она выстрелила, если она не поднимет свою старую задницу. Ржу, не могу", – прокомментировал фото рэпер.

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Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка позировала, лежа полуголой под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Вскоре певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию – после этого Мадонна заново обнародовала откровенные снимки, прикрыв интимные места графическими изображениями.