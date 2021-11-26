Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте

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Мадонна: Благо, мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества
Мадонна: Благо, мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 25 ноября на своей странице в Instagram разместила подборку снимков, на которых засветила голое тело, но уже прикрыв соски.

Певица отметила, что ее оригинальный пост бы внезапно удален.

"Причина, по которой они удалили пост, заключалась в том, что была открыта небольшая часть моего соска. Меня все еще поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать. Сосок, который питает ребенка!" – возмутилась певица.

Она спросила, нельзя ли мужские соски воспринимать как эротические.

"А как насчет женской попки, которая нигде не подвергается цензуре? Благо, мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества. Идеально соответствует той лжи, в которой мы были воспитаны, чтобы поверить, будто паломники мирно преломляют хлеб с коренными американскими индейцами на Плимут-Рок! Да благословит Бог Америку!" – завершила она пост.

"Свободу всем соскам!" – заявила подпичица munroebergdorf.

Контекст:

Откровенные фото Мадонны, опубликованный 25 ноября, стали поводом для шуток в сети

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: цензура, Мадонна, скандал, певица, сексизм, ню-фото, грудь, эйджизм
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