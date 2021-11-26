"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте

Мадонна: Благо, мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества Фото: madonna / Instagram

Певица отметила, что ее оригинальный пост бы внезапно удален.

"Причина, по которой они удалили пост, заключалась в том, что была открыта небольшая часть моего соска. Меня все еще поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать. Сосок, который питает ребенка!" – возмутилась певица.

Она спросила, нельзя ли мужские соски воспринимать как эротические.

"А как насчет женской попки, которая нигде не подвергается цензуре? Благо, мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества. Идеально соответствует той лжи, в которой мы были воспитаны, чтобы поверить, будто паломники мирно преломляют хлеб с коренными американскими индейцами на Плимут-Рок! Да благословит Бог Америку!" – завершила она пост.

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"Свободу всем соскам!" – заявила подпичица munroebergdorf.