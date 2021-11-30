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30 ноября, 2021
 
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"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь

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Дебютный альбом Граймс Geidi Primes вышел в 2010 году
Дебютный альбом Граймс Geidi Primes вышел в 2010 году
Фото: grimes / Instagram

Экс-возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) разместила 29 ноября в Instagram снимки, на которых запечатлена топлес в белых колготах и парике.

Артистка позирует возле зеркала в различных позах, не прикрывая голую грудь. 

"Соски", – написали в комментариях фолловеры. 

"Мадонна разозлится", – прокомментировали пользователи сети, вероятно, подразумевая недавнюю скандальную фотосессию 63-летней американской певицы, во время которой она также засветила соски.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по сентябрь 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.

Теги: Мадонна, певица, грудь, Граймс
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