"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь

Артистка позирует возле зеркала в различных позах, не прикрывая голую грудь.

"Соски", – написали в комментариях фолловеры.

"Мадонна разозлится", – прокомментировали пользователи сети, вероятно, подразумевая недавнюю скандальную фотосессию 63-летней американской певицы, во время которой она также засветила соски.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по сентябрь 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.